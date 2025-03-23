至少5幼童遭毆打、 踹腳、坐壓 竹市私幼涉虐童 負責人收押

新竹市東區某私幼再傳虐童事件，教育處與檢警獲報介入調查，張姓負責人收押禁見，賴女園長交保。（記者洪美秀攝）

2025/03/23 05:30

〔記者洪美秀、黃美珠／新竹報導〕新竹市東區某私立幼兒園驚傳虐童案。張姓負責人及賴姓女園長疑因不滿幼童哭鬧，多次動手毆打、踹腳和坐壓幼童等方式施暴，已知至少五名幼童受害。張、賴兩人因涉嫌違反兒少法罪嫌重大，且有串證、滅證之虞聲押，新竹法院十三日裁定張男准押禁見、賴女三萬交保；十七日撤銷幼兒園立案。

竹市教育處指出，三月初接獲家長通報，指孩子從幼兒園回家身體有多處瘀青，前往幼兒園了解，發現可能不止一名幼童遭打，因此通報警方，檢警介入偵辦並調閱相關監視系統。

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孩童有多處瘀青 教育處報警

女園長交保 罰40萬撤銷立案

該私幼去年底就曾違反幼兒照顧法遭開罰六萬元，此次又因教保員及張姓負責人疑毆打多名幼童，教育處十七日依違反幼兒照顧法及教保員不符合資格等共裁罰四十萬元，並撤銷其立案，已啟動安置及輔導轉銜機制，協助其他幼童轉園。

據悉，張姓負責人和賴姓女園長脾氣不好，只要有幼童哭鬧或不服管教，就會「主動」跳出來用暴力方式「協助」教保員管教。今年三月初爆出除動手毆打，學生跌倒時還會補踢一腳，張男甚至會壓坐在幼童身上「讓其冷靜」，幼兒園廿多名幼童已知至少五名幼童受害。

新竹地檢署表示，三月十一日獲報幼兒園疑有暴力虐童案件，拘提該幼兒園負責人張男及賴姓女園長等人，扣得手機、筆電及監視器記憶卡等證物。張、賴兩人涉嫌違反兒少法之成年人故意傷害及強制未成年人等罪嫌重大，法院十三日裁定張男羈押禁見、賴女三萬交保。

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