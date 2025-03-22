提升自造力 台西科技中心啟用

台西國中學生展示自造教育及科技中心課程學習成果。（記者黃淑莉攝）

2025/03/22 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕縣府自籌五百多萬元設置台西自造教育及科技中心昨天揭牌啟用，台西國中校長林燦基表示，為提升學生科技素養，教育部國教署補助雲林設置五處科技中心，台西是雲林科技中心最後一塊拼圖，未來服務台西、麥寮、四湖及東勢等海線師生，提升孩子科技視野。

服務海線4鄉師生

林燦基指出，台西科技中心原為台西國中營養午餐廚房及地層下陷防治教育中心，階段性任務完成後閒置，學校整修做為台西科技中心，一樓為生活科技教室，有木工相關工具、二樓新興資訊科技專業教室，有3D列印、鐳雕、數控雕刻（CNC）等機器及設備。

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縣府教育處長邱孝文表示，台西科技中心是雲林第六所自造教育及科技中心，每一所會結合當地特產、人文設定發展主軸及特色，斗六中心以機關骨牌、機電整合課程，崙背中心酪農科技美學，斗南東明中心為食農科技課程，北港建國中心為AR朝天宮課程，虎尾中心是資料特色課程。

未來將培訓師資、辦營隊

林燦基說，台西科技中心以機電整合、數位自造、邏輯運算、綠色永續等四項為發展主軸，並結合當地人文與自然資源，雖然是縣府自籌設置，設備品質都是最新，揭牌後即是責任開始，未來將辦理科技研習、培訓師資增能、教案研發、科學營隊、參加科技競賽，讓學生有更多科技體驗的機會，提升科技素養。

雲林縣長張麗善表示，縣府這幾年智慧科技涵蓋在農漁畜牧、防災、長照、救護、校園等多面向且跨領域，並推動自造科技教育，讓孩子從動手做進而提升孩子的科技力及創造力，台西科技中心是全縣自造科技教育最後一塊拼圖，可以激發台西、麥寮、四湖及東勢學子的潛力、培養學習興趣。

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