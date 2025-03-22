恆春鎮代主席衝撞核三廠 遭求刑8個月

恆春鎮代會主席趙記明衝撞核三大門遭求刑八個月。（記者蔡宗憲攝）

2025/03/22 05:30

〔記者李立法、蔡宗憲／屏東報導〕核三廠六日因廠商施工切割廢棄鐵材不慎引發火警，恆春鎮代會主席趙記明不滿廠方未通報地方，也不讓他進廠了解狀況，竟開車衝撞核三廠大門，引發外界議論。雖然趙事後為自己的莽撞行為道歉，但屏東地檢署偵辦後，認為趙犯行嚴重，昨依對執法人員犯強暴脅迫罪嫌起訴，並建請法院從重量處八個月以上徒刑，以維法紀。

屏檢調查，趙記明六日中午駕駛轎車前往核三廠，向該廠簡姓公關經理表示欲進入廠內了解火災現場狀況，簡男表示須依規定申請始得進入，趙遂反嗆，若不讓他進去，將開車衝撞，當時現場有二名保二總隊員警駐守大門，趙被擋在門外，竟憤而駕車衝撞核三廠大門，駐警見狀拔槍按住配槍警戒，並喝令趙下車，趙卻再度朝員警及大門衝撞，所幸未造成人員受傷，但已導致鐵捲門損壞不堪使用。

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檢方認為，趙身為國家民意代表，本應理性問政，透過法定程序及職權解決問題，竟以衝撞大門方式妨害員警執行公務，造成輿論譁然，對社會造成極大影響，犯罪情節實屬嚴重，檢察官昨以駕駛動力交通工具對依法執行職務公務員施強暴脅迫罪嫌起訴趙記明，為避免衍生模仿效應，並建請法院從重量刑。

趙記明︰感到訝異

趙記明表示，對於檢方求處重刑感到訝異，但他尊重司法，他雖作了不好的示範，但是為凸顯核三廠長期對於恆春半島居民安全的忽視及不負責任，希望中央重視。

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