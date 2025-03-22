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    屏東規模最大網球中心 今年動工

    屏東公園網球場平日使用情況不佳。屏東縣政府為將斥資二億七千多萬元興建全縣最具規模的網球中心。（記者葉永騫攝）

    屏東公園網球場平日使用情況不佳。屏東縣政府為將斥資二億七千多萬元興建全縣最具規模的網球中心。（記者葉永騫攝）

    2025/03/22 05:30

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府為推廣網球運動及培育更多優秀選手，今年將斥資二億七千多萬元，在臨近客家文化園區用地興建全縣最具規模的網球中心，目前規劃有二座硬地球場及十座紅土球場，縣府已提案請縣議會同意先行墊付，讓網球中心能夠在今年動工、明年順利完成啟用。

    屏東縣政府繼動工興建國際棒球場後，為進一步優化全民運動環境，向體育署爭取到一億元經費，配合自籌款一億七千多萬元，將在麟洛鄉靠近客家文化園區附近的近二公頃用地，打造屏東縣網球中心。

    縣府教育處表示，目前正進行整體規劃中，最快今年就會動工，預計明年完成，新的網球中心規劃有二座硬地球場及紅土球場十座，並設置活動看台、電子判讀系統、計分顯示幕及停車場等。

    縣議員陳揚等人昨天對於屏東網球中心的設置計劃表示關切，要求縣府妥善規劃並提出說明。

    紅土球場較多 民眾平時可使用

    縣府教育處說，奧運及美網、澳網等大滿貫比賽都使用硬式網球，軟式網球則出現在亞運及全運會賽事，屏東很多愛好網球運動的民眾偏好強制較低的軟式網球，網球中心場地規劃除了考量比賽用途外，平時也要能提供民眾運動使用，因此才會設置較多的紅土球場，因紅土場地較具緩衝性且可多元化使用。

    帶動網球發展 可望培育更多優秀選手

    縣府表示，去年全國軟網年終團體總決賽在屏東縣舉行，屏東縣是台灣軟網發展的重鎮之一，不但屏東縣軟網委員會主委張敏豐是選手出身，麟洛鄉子弟李佳鴻更曾得過三面的亞運金牌，三面銀牌及一面銅牌，屏東的選手成績相當傑出，設立網球中心，將有助於帶動屏東網球運動的發展，也能培育更多優秀選手。

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