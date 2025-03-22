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    花東聖堂光影 一次看完傅義7教堂

    史博館推出「聖堂光影」展覽，呈現傅義修士許多當年設計手稿及教堂模型。（記者劉人瑋攝）

    史博館推出「聖堂光影」展覽，呈現傅義修士許多當年設計手稿及教堂模型。（記者劉人瑋攝）

    2025/03/22 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕白冷會修士傅義在台灣設計出許多美麗的教堂，國立台灣史前文化博物館即日起展出他在台東的七座教堂設計手稿，教堂在融入台東的山景中呈現特殊景致，教堂內靠著傅義的設計導入自然光源，讓教堂內散發出神聖光輝；史前館表示，觀眾將有機會深入了解台灣東部的歷史發展，見證跨越國際、文化及族群的生命交會。

    「聖堂光影：白冷會傅義修士花東現代教堂建築展」呈現傅義修士在其建築生涯中設計的七座重要教堂，包括長光天主堂、小馬天主堂、泰源天主堂、桃源天主堂、寶桑天主堂、都蘭天主堂與台東基督長老教會。

    史前館表示，館內展出二○○七年傅義修士捐給該館二百二十九卷二千六百四十九張建築設計圖，展場重建傅義修士工作場景、擬真教堂場景，詮釋傅義在設計教堂時對於教義、空間與光影的深刻思考，觀眾可體驗教堂內的光影變化，感受傅義修士如何透過設計創造神聖氛圍。

    文化部次長徐宜君說，教堂不只是一棟建築，展出的教堂手稿和還原教堂樣貌可看出是跨族群與文化聚點，每間教堂都代表著與土地的連結，反映出修士們為台灣奉獻。

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