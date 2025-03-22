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    中台灣血荒 O型庫存不到5天

    中台灣血荒，台中市議員黃守達（左）響應捐血。（記者黃旭磊攝）

    中台灣血荒，台中市議員黃守達（左）響應捐血。（記者黃旭磊攝）

    2025/03/22 05:30

    〔記者黃旭磊／台中報導〕中台灣醫療院所每天需要八百袋血液，台中捐血中心統計，O型血液庫存僅四．五天，低於十天安全庫存量，大大數位基金會舉辦「大大攜手，讓愛延續」捐血活動，昨天半天內就募集到二五七袋熱血，台中市議員黃守達、江肇國都挽袖捐血。

    台中、彰化、雲林、南投地區醫療院所，各型血液庫存不足九天，大大數位基金會昨在台中市府廣場舉辦捐血活動，預計一個月內於全台七縣市，募集一萬二千袋熱血，台中捐血中心主任林冠州表示，缺血狀況真的嚴重。

    林冠州說，中台灣醫療院所每天需要八百袋血液，以O型庫存不到五天最缺，其他各型血液平均庫存約五．九天，低於七天庫存，血庫處於缺血狀況。

    台中市長盧秀燕在場呼籲捐血，希望台中市一個月內募集到一萬袋熱血，立法院副院長江啟臣、台中榮民總醫院長傅雲慶、前陸委會主委邱太三及前外交部長李大維，與民進黨市議員陳雅惠等人，也呼籲大眾捐血傳愛。

    大大數位董事長戴永輝強調，「大大攜手，讓愛延續」捐血活動，第六站來到台中市，號召十七歲至六十五歲民眾挽袖，即日起到三月廿六日，指定地點捐血兩百五十西西，就能獲得二選一好禮。

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