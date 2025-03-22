中央大學AI平台 扮蘇格拉底邀學生對話

中央大學助理教授張家凱（左）開發AI「優學院」Uedu平台，並指導學生陳昱翔（右）善用，在國際學術會議中發表相關論文。（中央大學提供）

2025/03/22 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕AI（人工智慧）浪潮席捲全球，中央大學開發生成式AI的教學輔助工具「優學院Uedu教學實踐平台」，非給學生從AI找答案，而是以AI扮演蘇格拉底角色不斷拋出問題，讓學生深度式學習，培養思辨能力，該校學生陳昱翔即善用該AI平台，在國際學術研討會上發表相關論文。

該平台開發者為中大通識中心助理教授張家凱，他將早期開發出的「中央機房」教學實踐平台，結合ChatGPT升級為「優學院」，涵蓋多種學科和技能的教學，包括Python、Ｒ語言、電磁學、微積分、經濟學、智慧財產權等多元學科，並支援十種語言操作介面，適用於國際學生與全英語（EMI）課程等教學場域，幫助學生可更有效學習，目前已有十四位教師、卅多門課程使用，將逐步推廣至其他大學使用。

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張家凱表示，教師可使用生成式AI產生考題，模擬課程虛擬助教回答學生問題，還可監測學生的回答並進行知識追蹤分析，掌握學習狀況。他形容，這好比鷹架，搭起學生的學習架構，並培養其數位溝通能力，助學生駕馭AI。

中大資工系三年級學生陳昱翔修習「人工智慧跨域應用專題」，運用優學院平台資料，研究如何運用知識圖譜與大型語言模型追蹤並分析學習軌跡，今年三月在愛爾蘭都柏林舉辦的「第十五屆學習分析與知識國際會議（LAK25）」發表個人首篇論文，這是學習科技領域三大頂尖會議之一。

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