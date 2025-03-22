禁藥害狗喪命 首判獸醫有刑責

林姓飼主飼養的毛小孩Angel陪伴他多年，卻因獸醫用藥過高導致死亡。（林姓飼主提供）

2025/03/22 05:30

伊甸動物醫院使用未核准PALLADIA 犬隻急性腎衰竭亡

〔記者楊心慧／台北報導〕動物相關醫療糾紛過去刑事判決都無罪，最終多走民事判決；二○二一年底台北市林姓飼主的寵物狗因罹患腫瘤，於伊甸動物醫院開刀，獸醫使用台灣未開放之動物癌症禁藥，疑似用量過高導致狗死亡，飼主自行調查蒐證，日前獲台北地方法院刑事判決勝訴，告贏獸醫院，成為獸醫使用動物禁藥的首例刑事有罪判決。

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林姓飼主指出，他的狗二○二一年底在伊甸動物醫院就醫，獸醫師明知違法而使用禁藥，無簽署用藥同意書，使用劑量嚴重超標，發生副作用後無停藥治療，仍持續投藥導致急性腎衰竭死亡，他懷疑醫院使用假藥，當時醫院還操作成是他延誤就醫。

無許可證輸入 為瑪爾濟斯化療

法院認定，伊甸動物醫院的負責人與獸醫被告兩人，知悉動物用禁藥PALLADIA須經中央主管機關核准發給許可證才能夠輸入國內，卻於二○二一年十月十七日以不詳方式，自國外將該動物用禁藥攜帶入境，販售給林姓飼主，再將該禁藥使用於林姓飼主的瑪爾濟斯犬之肥大細胞腫瘤治療計畫中，進行為期十二週的化療。

判刑4個月 易科罰金緩刑2年

法官判定，被告兩人均犯《動物用藥管理法》第三十五條第一項之販賣動物用禁藥罪，破壞國內動物用藥管理制度，考量該案動物用禁藥為肥大細胞腫瘤病症之治療用藥，而當時國內尚無廠商申請輸入該藥，難以合法取得該藥，為及時治療犬隻病症，方予以販賣及使用；兼衡被告犯後均坦承犯行，深切反省，綜上，對被告科以最低法定刑度，處四個月徒刑，可易科罰金，緩刑兩年，接受法治教育課程兩場次。

據調查發現，該案為動物醫院使用動物禁藥的刑事判決首例；林姓飼主希望，以自身例子給飼主們鼓勵，並讓大家能有警惕，求醫時多防範，避免走冤枉路，畢竟大家都不希望自己及毛小孩是下個受害者。

另外，此次動物用藥品禁藥案經台北地方法院刑事簡易判決有罪確定，符合領取檢舉獎金條件，更是農業部動植物防疫檢疫署首次發放動物用藥檢舉獎金，防檢署依據《檢舉動物用偽藥禁藥及劣藥獎勵辦法》規定，發給林姓飼主十五萬元獎金。

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