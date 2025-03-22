《宜蘭》安農溪泛舟 三星公所爭取委辦碰壁

三星鄉安農溪泛舟是熱門旅遊體驗，三星鄉公所爭取委辦，縣府稱無法授權，雙方各持己見。（資料照）

2025/03/22 05:30

宜縣府︰無「法」授權公所管理 鄉長批曲解法令

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉安農溪泛舟是熱門旅遊體驗，三星鄉公所爭取委辦，希望縣府授權公所自營與維管泛舟活動。縣府向交通部聲請函釋，依據水域遊憩活動管理辦法，僅授權至縣市政府管理，並無授權得再給公所委辦。公所希望落空，鄉長李志鏞批評縣府曲解法令。

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安農溪全流域約十七公里長，四至十月為適合泛舟季節，目前已有二家業者從事帶客泛舟活動，經營橡皮艇共三十五艘；縣府考量安全問題進行總量管制，二○二一年四月公告暫停受理新業者帶客從事水域遊憩活動申請至今。

縣府︰暑假後評選新業者

縣府表示，有關安農溪後續經營，縣府將辦理安農溪泛舟等水域遊憩活動公告及經營業者評選等程序，預計暑假後就可以評選出新的業者。

三星鄉長李志鏞說，安農溪泛舟是三星重要觀光資源，泛舟是由業者向縣府申請核准，錢都是業者在賺，但道路、環境都是公所花錢維護，他希望縣府將安農溪泛舟委辦給鄉公所自營，以公共造產方式辦理。

縣府認為公所的委辦要求有法令疑義，向交通部聲請函釋。交通部函覆，依據水域遊憩活動管理辦法，僅授權國家公園管理處、國家風景區管理處及各直轄市、縣市政府管理轄內水域遊憩活動。縣府表示，該辦法並無授權得再委辦鄉鎮市公所辦理的規定。

公所︰沒明文說不能委辦

李志鏞得知結果後，抨擊縣府用法律推來推去，交通部函覆稱授權給縣市政府，並沒有說縣市政府不能委辦給公所經營管理？縣府曲解法令，找理由搪塞。李志鏞質疑，縣府都可以授權民間經營，為何不能委辦給公所？縣府什麼都沒做只負責收錢（租金），委辦給公所經營，公所可以好好規劃，才能真正促進安農溪觀光發展。

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