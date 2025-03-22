北市補助新創、NPO實習指導費 每年最高15萬

2025/03/22 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市青年局推動「青年創新職場實習補助」，補助新創及非營利（NPO）組織實習指導費，凡設立台北市未滿八年公司、工商行號、法人或機構，或是提供台北市實習職缺的非營利組織、非政府組織皆可提出申請，每單位當年度最高可申請十五萬元補助。

青年局表示，鼓勵北市青年求學階段投入職場實習接軌，去年八月底推出「青年實習津貼」後，今年更推出「青年創新職場實習補助」補助新創及NPO組織實習用人，為青年開拓實習機會，新創公司或NPO組織常面臨人力不足挑戰，因此透過提供實習單位指導費的補助，協助其培育未來人才；此外新創公司或NPO組織架構通常也較為扁平，青年進入組織實習後，能更快速累積專業技能與實戰經驗，打造雙贏。

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此次補助計畫，凡於北市設立未滿八年公司、工商行號、法人或機構，或是提供台北市實習職缺的非營利組織、非政府組織皆可提出申請，且須提供每一實習青年每月達六十四小時以上，並依規定給予薪資及投保勞工保險等保障；計畫提供企業或組織每位實習青年每月最高六○○○元的補助，若為當年度大專以上應屆畢業生，補助金額更提高至每月一萬二○○○元，最長補助六個月，每實習單位當年度最高可申請十五萬元補助。

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