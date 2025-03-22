北市「您的水管家」 可繳費、管帳、通知停水

台北自來水事業處推出「您的水管家」一站式服務網站，除了常用的線上繳費、帳單管理，還提供發票中獎、水量異常及施工停水等主動通知。（北水處提供）

2025/03/22 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕今天是三月廿二日世界水資源日，台北自來水事業處推出「您的水管家」一站式服務網站，除了常用的線上繳費、帳單管理，還提供發票中獎、水量異常及施工停水等主動通知，亦可查詢水質資訊、碳排放量等，隨時掌握用水情形。

北水處一站式服務網站

北水處說明，只要掃描水費單上專屬QR碼，或使用電子帳單上的連結，即可使用「您的水管家」服務，也可以直接到北水處官網首頁註冊帳號，或是使用台北通帳號直接登入。

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「您的水管家」提供引導式推薦服務，會根據用戶的資料分析及推薦適合的服務，如發現水量異常，會主動提醒檢查用水設備，相當方便，民眾也可進一步申請家戶節水到府服務，將有專人到府提供節約用水的方式及建議。

告知水量異常 發票中獎

北水處說明，若用戶認為有用水異常增加或每期用水量逾六十度以上者，可上網報名「家戶節水到府服務」，人員會到民眾家中協助查看用水設施；如有馬桶漏水，只要修復完成之後，檢附維修單據上網申請，即可獲最高五百元抵繳下期水費之獎勵，至當年度經費用罄為止。

此外，在「您的水管家」也能將多筆水號設定為合併帳單，線上一指搞定。北水處建議將帳單寄送方式改為電子帳單，使用行動支付繳費用戶可獲得每期水費折抵十元的優惠，首次申辦電子帳單者，再加贈自來水園區貴賓電子票券二張。

行動支付 每期可抵10元

適逢今天是世界水資源日，北水處請用戶一起珍惜水資源，響應節水減紙愛地球，讓北水處做「您的水管家」，協助用戶輕鬆地管水、管帳。

有關「您的水管家」服務相關疑問可至北水處官網查詢，或致電北水處廿四小時客服專線02-87335678洽詢。

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