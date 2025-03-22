垃圾減量 彰縣發清潔隊員獎金1878萬

彰化縣去年七月實施垃圾分類新制，資源回收物數量激增，讓垃圾量大減。 （記者劉曉欣攝）

2025/03/22 05:30

每人大多可領到5千元 縣府另將祭出獎勵金無上限專屬條款

〔記者劉曉欣／彰化報導〕全力再拚垃圾減量！彰化縣去年七月提高垃圾整車退運標準，半年內就成功讓垃圾減量約二．三萬公噸，在縣府獎勵金加碼到一八七八萬元後，全縣一千三百多位清潔隊員大多都能領到五千元獎勵金。為了打破五千元「天花板」，縣府將祭出「獎勵金無上限」專屬條款，讓隊員都能有「垃圾減越多、獎勵金領越多」的鬥志與目標。

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半年減量2.3萬噸 持續加碼獎勵金

縣長王惠美表示，原本編列八百萬元獎勵金，由於垃圾減量十八％超過預期，既然焚燒垃圾量減少，也大大減少碳排放，因而加碼獎勵金到一八七八萬元，為了獎勵最辛苦的隊員，獎勵金至少四成要給隊員，未來也會持續加碼獎金，相信彰化垃圾減量，還有很大的進步空間。

新辦法每人每年可不只領5千元

環保局表示，原本獎勵金發放辦法，要求至少四成要給隊員，如果以商品禮券方式發放的話，則每人每年不得超過五千元，其餘可添購裝備或是辦理國內觀摩活動等用途。但以今年所發放的獎勵金來看，大多數隊員都可以拿到五千元獎金，為了讓清潔隊「垃圾減量越多，獎勵金領越多」，將修正獎勵條款。

每日人均垃圾量已低於全國平均量

環保局強調，為了打破五千元齊頭式最高獎勵金的天花板，將祭出「獎勵金無上限」的清潔隊專屬條款，只保留至少四成要給隊員的規定，其餘每人每年發放不再受限最多五千元，發放原則將以實際有從事垃圾清運與回收的隊員為主。不過，由於各清潔隊的隊長均為公務人員，受到公務人員激勵獎勵辦法規定，每人每年獎勵金仍維持最高五千元。

彰化縣去年實施垃圾分類新制，提高垃圾整車退運標準，原本預訂垃圾減量目標是三．五％，新制上路半年減少了十八％垃圾量，大約是全縣一．二個月垃圾量，也讓去年下半年每日的人均垃圾量降到○．四七六公斤，從原本高於全國的每日人均垃圾量○．六一三公斤的後段班，一口氣進步到前段班，也就是低於全國的每日人均垃圾量○．五六七公斤，讓垃圾減量交出漂亮成績單。

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