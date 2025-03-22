國姓29日鹿神祭 結合踩街、鄉運

國姓鄉鹿神祭3月29日舉行，昨日宣傳記者會，示範鹿茸料理烹煮，現場香味四溢。（國姓鄉公所提供）

2025/03/22 05:30

從北山村跟著鹿神遶境到北山國中 進行23項競賽

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣國姓鄉有「台灣水鹿原鄉」之稱，因應鹿茸採收季節，廿九日將舉行「鹿神祭」活動，今年結合全鄉運動會，讓運動選手與遊客從北山村「南北福德祠」旁集合出發，跟著鹿神遶境踩街到北山國中，當天並推出養生鹿茸宴，五十桌已全數被預訂一空。

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「春分」後 進入鹿茸採收期

國姓鄉是國內養殖水鹿的主要產地，全鄉有四千六百多隻，數量約佔全國的三分之一，而鹿茸是最主要的經濟產物，每年三月「春分」節氣一過就進入鹿茸採收季節，鄉公所今年選在二十九日舉辦鹿神祭文化活動，鼓勵鄉民參與，當天也結合國姓鄉運動會，讓活動更多元、熱鬧。

國姓鄉公所昨日在五穀宮舉行行銷宣傳記者會，正式揭開本次活動序幕。活動先由南港國小表演烏克麗麗及客家民謠，另外南投縣烹飪商業同業公會大廚也現場手作示範鹿茸羊奶頭、鹿茸子排米苔目等養生料理。

國姓鄉長邱美玲表示，參加鹿神祭活動遊客和運動會選手，當天上午在國姓鄉北山村「南北福德祠」旁集合出發，步行至五穀宮舉辦鹿神安座祭儀後，再跟著鹿神遶境祈福及踩街，一路走到北山國中的運動會場，隨即展開廿三項運動競賽。

當日鹿茸宴 安排表演及抽獎

北山國中的活動會場，則設置農產市集，販售國姓咖啡等特色農產品及在地好物，並設有闖關打卡、DIY體驗活動。

鄉公所也與南投縣烹飪商業同業公會，推出「客庄好食．鹿茸養生宴」，五十桌已全數訂購完畢，現場安排歌手表演並穿插抽獎，有家電、旅遊商券和二百兩鹿茸等獎品。

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