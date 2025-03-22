《新竹》神豬撲滿認養啟動 跨國公益獻愛心

北埔中元藝民祭重頭戲神豬撲滿認養，昨在北埔慈天宮廟坪廣場，邀請企業代表、公益團體到場響應。（記者廖雪茹攝）

2025/03/22 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕二○二五北埔中元藝民祭重頭戲「神豬撲滿認養活動」，昨在新竹縣北埔慈天宮廟坪廣場，由鄉長莊明增與貴賓們依序將全國各地神豬認養地點，標註在攤開的地球地圖上，象徵神豬愛心認養將遍布全球，也傳承百年客家文化。

昨天啟動記者會，邀請眾多企業代表、公益團體以及文化推廣人士到場響應。莊明增表示，神豬祭典是北埔客家文化重要傳統，透過「神豬撲滿」新型態方式，邀請民眾認養神豬、累積愛心，將善款捐贈給公益團體，讓這項百年傳統不僅延續，也能與時俱進發揮社會影響力。

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北埔鄉公所表示，「神豬撲滿認養活動」今年邁入第三屆，每兩年舉辦一次，規模逐屆擴大，認養單位今年上看八十個，截至目前已來到五十五個。陶製的北埔限定手作神豬撲滿，每隻身長四十公分，競賽首次分機關組、社會組。

其中，日本法政大學福田教授作為首位國際認養人，她肯定公所將客家傳統「養神豬」文化轉化為「神豬撲滿認養」模式，可使更多人參與，進而推動文化的永續發展與社會關懷。此外，日本也有十個店家加入認養行列，還有美國的大學、馬來西亞的客家社團洽談中。

八月卅日北埔中元藝民祭，歡迎認養單位帶著神豬回到北埔，參與踩街盛會，當天將選出神豬進場創意賞、傳統重量賞及公益貢獻賞等三獎得主，並將餵養神豬的善款，捐贈給新竹縣歡呼兒協會等政府立案的公益團體。

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