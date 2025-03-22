《苗栗》頭份泳池轉型全民運動館 上網招標

頭份市立游泳池轉型全民運動館，整建工程招標了。（資料照）

2025/03/22 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市立游泳池營運廿多年，但二○二○年受武漢肺炎疫情影響，封館大門深鎖。苗栗縣長鍾東錦於二○二三年二月宣布將整建為頭份市全民運動館，如今傳來好消息，工程案終於上網招標，總經費八千九百萬，希望早日活化場地、滿足鄉親運動需求。

總經費8千9百萬 縣府補助5千5百萬

苗栗縣政府交通工務處表示，該工程為頭份市立游泳池整建轉型複合式全民運動館，縣府補助五千五百萬元、頭份市公所自籌三千四百萬元，預計將設置七座羽球場、桌球場、兒童遊戲區空間，另有規劃多功能活動空間等。

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頭份市公所指出，由於此案為整建既有游泳池轉型為全民運動館，之前曾有市民建議可以設置排球場等其他球類場地，不過考量既有空間高度不足，民眾可能因此受傷等，經多次討論改設置羽球場，此外多功能活動空間，可能會設置健身器材等供民眾使用。

設7座羽球場、桌球場及兒童遊戲區

頭份市立游泳池整修轉型全民運動館工程先由苗縣府交通工務處土木科代辦招標，完工後將交還頭份市公所管理。頭份市公所表示，整修完成後可能委外經營，希望滿足市民運動和休憩需求。

頭份市立游泳池自一九九九年啟用，為標準五十米泳池，過去由市公所委外經營，二○二○年受疫情影響，業者不堪大幅虧損、提前解約。

鍾東錦於二○二三年二月十四日、西洋情人節宣布將在頭份市與位於苗栗縣南端的苑裡鎮設置全民運動館，頭份市選擇將市立游泳池填平後整建，苑裡鎮全民運動館則採新建，成為鄉親情人節大禮。

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