南高屏社工表揚 高雄獲獎居冠

2025/03/22 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕「南高屏地區社工專業人員表揚活動」昨天在台南市舉行，共四十七件入圍，獲獎數廿三件，高雄市得獎十三件居冠。

由高雄市、台南市及屏東縣三縣市共同主辦的「南高屏地區社工專業人員表揚活動」，被譽為南台灣社工界的奧斯卡獎，高雄市以廿件入圍居三縣市之首。

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高雄市得獎十三件，有陳靜庭、郭怡君、楊雅軒及吳君恩獲得明日之星獎；黃鈺婷、麥漢倫及呂孟鴻獲得專業論述獎；社會局婦幼青少年活動中心及婦女及保護服務科獲年度最佳方案獎；中區社會福利服務中心、義大醫院及心路社會福利基金會獲年度小型方案獎及社會工作科獲社會倡議獎。

楊雅軒任職社福中心，她說，進入這個行業後，逐漸理解社工不僅提供服務，更要發掘服務對象的潛力，不是每個改變都能立刻被看見，但每一次的努力卻可以是改變的契機。

無障礙之家社工呂孟鴻以「論智能障礙者易讀（Easy Read）的本質與反思」獲得專業論述獎，他在身心障礙領域深耕八年，有感於心智障礙者有資訊接收與傳遞的需求，主動接觸「易讀」服務並進行探究，並將研究結果反饋機構。

社會工作科以「社會工作人員勞動權益促進計畫」榮獲社會倡議獎，社會局邀集公私部門領域專家共同出版社工人員勞動手冊，落實與倡導社工權益。

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