高雄40歲以下罹癌女性 凍卵可補助

2025/03/22 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕現代女性多晚婚、晚生，凍卵需求也日漸增加，高雄市衛生局即日起提供醫療性凍卵補助，針對設籍或配偶設籍於高雄市的四十歲以下女性，罹癌且經醫師評估因罹癌或治療影響生育者，提供一次性補助凍卵療程，每人上限三萬元。

提供一次性補助療程 上限3萬元

一般凍卵自費療程一次約十萬元不等，並會依添加的營養劑等成本而增加，後續並有保存的年費問題。衛生局指出，考量生育風險及胎兒健康、夫妻養育年齡合適性等因素，廿五歲至卅五歲間完成生育規劃最佳，但隨著結婚與備孕年齡逐漸延後，若女性因罹癌及後續治療過程，都可能影響生育能力，為此，市府考量罹癌女性生育機會，自即日起提供醫療性凍卵補助。

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高雄市醫療性凍卵補助對象為本人或配偶設籍高雄市的四十歲以下女性、不限已婚，罹癌且經醫師評估因罹癌或治療影響生育者，可於完成凍卵療程後六個月內，備妥疾病診斷證明書、凍卵療程診斷證明書等向衛生局提出補助申請。

高雄好韻診所院長郭鴻璋表示，卵巢的功能不可逆，會隨年齡增加而越來越差，染色體異常率、胚胎萎縮導致胎死腹中的機率也會越來越高，建議女性到了卅歲後還未有生育計畫，就可先做檢查了解自身卵巢條件，卅五歲前凍卵最佳，因此越早規劃越好。不過也提及，真正利用凍卵懷孕的女性少於一成，大部分凍卵很多都沒用到。

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