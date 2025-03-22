水雉增到78隻 美濃湖棲地復育有成

民眾可在水草池體驗槳板並觀察濕地。（美濃湖水雉復育工作站提供）

2025/03/22 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕美濃湖是水雉的重要棲地，觀光局為推展美濃湖生態旅遊，攜手鳥會打造水雉棲地天堂，數量已從十四隻增加到七十八隻。

水雉是台灣第二級珍貴稀有保育類動物，目前大都集中在台南官田。二○一七年，生態工作者黃淑玫和先生劉孝伸，在美濃湖發起「復育棲地、水雉留美」行動。

請繼續往下閱讀...

生態監測、維護 確保水雉穩定繁衍

二○一九年，高市觀光局推動「美濃湖水環境改造工程」，在美濃湖北側打造大灣棲地、種苗池及水雉復育工作站等，闢建「水雉復育園區」。

二○二一年，觀光局進一步結合高雄鳥會，透過生態監測、棲地維護與環境教育，確保水雉族群穩定繁衍。根據去年的觀察，美濃湖水雉數量已經從二○一七年的十四隻，增加到七十八隻。

被譽為「凌波仙子」的水雉，每年四月至九月繁殖季節，會在湖面漂浮的水生植物上築巢育雛，形成獨特的生態景觀。美濃湖與湖畔野蓮田，全年均可觀賞到水雉翩翩飛舞。

每月第二個週六 舉辦據點觀察

觀光局長高閔琳表示，不同季節造訪美濃湖，都可觀賞水雉多樣的姿態與習性，每月第二個週六，還可參加由「高雄野鳥學會」舉辦的水雉棲地據點觀察，或水草種植體驗等活動，全程免費，四月十二日及五月十日場次已開放報名，歡迎民眾參加。

3到4月 可賞花旗木、櫻花

觀光局說明，除了到美濃湖賞水雉，三、四月份是六龜寶來地區花旗木綻放花期，桃源區三月份也到了櫻花盛開時節，那瑪夏地區四月份可觀賞螢火蟲、品嚐新鮮水蜜桃，民眾可規劃春天到東高雄一遊。（相關圖文刊A1）

美濃湖風景秀麗，也是水雉的重要棲地。 （志工洪靜文提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法