大型演唱會來了 高雄續推「商圈夜市券」

市府配合演唱會活動，廿八日起續推「商圈夜市優惠券」。 （經發局提供）

2025/03/22 05:30

大港開唱、高雄櫻花季、張學友巡迴演唱 從28到30日登場

〔記者葛祐豪／高雄報導〕三月底高雄多場大型演唱會重磅來襲，台灣旗艦指標音樂祭「大港開唱」、最浪漫的「高雄櫻花季」及華語歌神「張學友」接連開唱，共將吸引逾八．五萬名粉絲；市府配合演唱會活動，廿八日起續推「商圈夜市優惠券」。

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預估吸引逾8.5萬名粉絲來高雄

眾所期待的「張學友《60+》巡迴演唱會」，將於三月廿八日至卅日於高雄巨蛋開唱；同時間還有夢時代對面廣場的高雄櫻花季，陷入醜聞爭議的韓星金秀賢，目前仍宣稱會依約來台表演。

此外，高雄年度音樂盛事二○二五大港開唱，將於三月廿九、卅日在駁二登場，多個舞台同時進行，預料將擠滿年輕族群。

6處捷運站可兌換50元優惠券

經發局表示，這幾場演唱會預計共吸引逾八．五萬名粉絲齊聚高雄，將從三月廿八日至卅日，續推「商圈夜市優惠券」，憑演唱會門票到指定六處捷運站（左營、巨蛋、高雄火車站、美麗島、凱旋及鹽埕埔站），即可兌換面額五十元的商圈夜市優惠券，可前往高雄四十餘處商圈夜市，及超過三百家特色店家使用。

經發局強調，此次也特別在「大港開唱」及「高雄櫻花季」現場設置站點，提供商圈夜市優惠券兌換服務。

鹽埕踩點攻略集章 精選好店

經發局長廖泰翔表示，迎接今年春季演唱會浪潮，經發局也推出《人生的避風港！》鹽埕踩點攻略集章活動，精選鹽埕十大主題好店好點，完成集章還能直接抽大港開唱官方商品、iPhone16Pro、第廿屆KKBOX風雲榜門票等多項好禮。

今年春季大港開唱，高雄將打造最大南霸天舞台。 （擷圖自陳其邁臉書）

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