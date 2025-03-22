捷運綠線可行性研究 永康開說明會

台南捷運綠線可行性研究4場地方說明會，首場於永康區起跑。（記者劉婉君攝）

2025/03/22 05:30

同步線上直播 修正成果預計上半年送議會 下半年提報交部審議

〔記者劉婉君／永康報導〕台南捷運綠線可行性研究修正，昨起展開全市四場地方說明會，首場在永康區舉行，並同步線上直播，蒐集民眾意見將納入評估檢討，預計上半年將修正成果送交台南市議會，下半年提報交通部審議，爭取路線核定。

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捷運綠線修正方案規劃東起市道一八○線與台卅九線路口，往西串連平實轉運站、台鐵台南車站，行經舊城區、市議會至安平區的台南地方法院，全長約十七．二三公里，規劃設置十九個車站，其中核心市區段從小東公園至水萍塭公園約四．五六公里，採地下化型式，其他為高架型式。規劃單位估計從可行性研究、綜合規劃、發包、施工，合理推估大概需要十年的時間。

地方盼整體規劃帶動周邊發展

仁德、永康地區多位議員到場關心，對於捷運延伸至永康、歸仁均表示支持，但關心捷運採單軌高架方式，跨越高速公路及高鐵軌道的施工難度，也希望整體規劃要考量到帶動沿線周邊未來的發展，機廠應避開人口密集區，並注意相關的人行道規劃與停車空間，方便民眾搭乘捷運，對施工黑暗期也要有完善的規劃。

民眾關心舊城區改採地下化型式，失去十年前台南捷運選擇高架單軌的理由，不僅成本增加，潛盾施工也可能因挖到古蹟層拖延工程進度，建議應維持高架或是考量其他更好的解決方案；另有建議比照藍線採Y字型分岔，另一條線可連接至永康火車站。

交局︰配合站點提升都市發展用地

規劃單位回應，潛盾施工隧道段覆土至少九米以上，文化層不會那麼深，對地下古蹟的破壞是最小的，高架方式每隔廿至卅公尺就一個橋墩，每個橋墩都要往下挖，影響反而大。

交通局副局長熊萬銀表示，機廠不能離主線太遠，廠址會優先找公有地，其次再為公設用地或是空地、未開發的私有土地，也會與都發局討論，配合站點設置，從國土計畫將非都市計畫土地提升為未來都市發展用地，相關的轉乘及人行道空間，亦會一併檢討。

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