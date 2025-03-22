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    核二廠除役 廠內規劃增設貯存庫

    台電昨在萬里區公所舉辦「核二廠除役低放射性廢棄物貯存設施建造執照申請公開說明會」。（民眾提供）

    台電昨在萬里區公所舉辦「核二廠除役低放射性廢棄物貯存設施建造執照申請公開說明會」。（民眾提供）

    2025/03/22 05:30

    〔記者董冠怡／新北報導〕第二核能發電廠（簡稱核二廠）因應機組除役拆廠，將產生低放射性廢棄物，規劃在廠內空間增建一座貯存庫，台電昨在萬里區公所舉辦「核二廠除役低放射性廢棄物貯存設施建造執照申請公開說明會」，約可容納十二萬五千桶的廢棄物，預計二○三一年初啟用。居民擔心會不會有安全疑慮，台電表示，過程會持續監測輻射狀況，確保不會影響民眾與周邊環境。

    台電指出，進入除役期間，工作時程分成四個階段，包含除役過渡八年、除役拆廠十二年、廠址最終狀態偵測三年、廠址復原二年，共計廿五年。

    台電說明，核二廠現有三座低放射性廢棄物貯存庫，已容納運轉期間產生的廢棄物，未來進入除役拆廠階段後，拆除作業將產生低放射性廢棄物，必須在廠內增建一座低放射性廢棄物貯存庫，約可容納相當於五十五加侖桶的廢棄物達十二萬五千桶。

    有民眾表示，貯存數量這麼多，擔心會有安全疑慮？台電表示，會依法向行政院核能安全委員會申請建造執照，也會把民眾提出意見納入規劃設計參考，除役過程將持續監測輻射狀況。

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