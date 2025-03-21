苗縣4交通建設 陳世凱允加速推動

立院交通委員會考察苗縣交通建設。圖為談文火車站。（記者蔡政珉攝）

2025/03/21 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕立法院交通委員會昨至苗栗縣考察交通建設，包括台鐵談文車站及周邊環境改善、台六十一線西濱快速公路平交路口改善案、台六十一線苑裡鎮房裡交流道增設「北出、南入」交流道與台十三線三義路段拓寬案，與會的交通部長陳世凱正面回應支持，並建議談文火車站候車亭能與地方創生結合，讓談文車站更充滿在地特色。

談文車站 候車亭結合地方創生

陳世凱與立委陳超明、林國成等一行人首站前往談文車站，聽取簡報，擁有百年歷史的談文車站為歷史建築，第二期將修復車站主體、廁所、消防機房等。造橋鄉公所希望月台候車站及護欄能增添地方特色；陳世凱則樂觀其成並建議，候車亭能與地方創生結合，讓談文車站更充滿在地特色。

請繼續往下閱讀...

造橋鄉長徐連斌表示，鄉內擁有造橋、談文兩座百年驛站，且兩站距離不遠，談文車站修復後，公所願意維護管理，希望打造包含地方創生以及與社區連結的驛站促進青年返鄉。

台13線三義段拓寬 一、二標先做

另，台十三線三義路段拓寬案，目前由公路局辦理設計原則審查，未來該案將分三標進行，總經費約卅七億元；因第三標涉及三義陸橋與水美市區，地方希望第一標、第二標能優先進行拓寬。陳世凱則指示公路局參照地方意見，讓第一標、第二標先行拓寬。

房裡交流道增北出南入 儘快核定

台六十一線苑裡鎮房裡交流道增設「北出、南入」交流道正在修正計畫中；陳超明促請加速設置，除能縮短返鄉路程，對於改善就醫、就學需求更是顯著。陳世凱則允諾請公路局全力協助，並加速核定該計畫，使得苗栗、台中兩地鄉親都能獲益。

西濱平交路口易塞 高架化解決

地方反映台六十一線西濱快速公路平交路口改善案主因連假及年節期間，交通壅塞，加上路口號誌多，影響主線車流，且假期常封閉部分路口衍生民怨。陳世凱提及，會請公路局加速進行，使西濱公路全線高架化能早日實踐。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法