不做中繼市場 北市樟新停車場將蓋社宅

2025/03/21 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市木柵區一度因木新市場改建，而將擬規劃為社會住宅的樟新市場基地（現況為臨時停車場）列為中繼市場考量，影響社宅興建進度；經市場處評估，木新市場以「耐震補強」整修，已無中繼市場需求，台北市都市計畫委員會昨審議無異議通過用地變更為社福及機關用地；都發局表示，將與居民溝通推進社宅興建，預計二○二七年開工，二○三一年完工。

樟新停車場位於一壽街東側、一壽街三巷南側及一壽街十七巷所圍街廓，面積為一三○五．四八平方公尺，二○○九年評估已無市場使用需求，變更為「機關用地」；後因推動社宅政策需求，擬再變更為「社福及機關用地」。但因鄰近的木新市場評估要改建，在周邊空間有限的情況下，考量先做為中繼市場用地，引發當地居民反彈。

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預計2027年開工 2031年完工

台北市議會審查二○二四年都發局預算時，以但書要求「興建社會住宅得進行先期規劃，並與地方充分溝通後，始得動支後續經費。」在木新市場經台北市土木技師公會評估後，認為可以耐震補強方案提升建物安全，再用十三年，市場處因此無中繼市場需求，都委會昨天也無異議通過地目變更。

都發局表示，由於基地規模小，規劃的樟新水岸社會住宅二區，全棟以社宅為主，共八十九戶，二樓規劃多功能空間，提供社宅承租戶及里長辦公處等依規定申請使用。

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