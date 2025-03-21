嘉縣首座「兒少福利館」 年底啟用

嘉義縣兒少家庭福利館規劃半戶外平台開闊空間。（記者蔡宗勳攝）

2025/03/21 05:30

設練舞室和創意手作區等 設施免費使用 滿足18歲以下年齡層需求

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣首座「兒少家庭福利館」斥資近一．五億元打造，目前興建進度八十四％，暫訂十一月底或十二月初啟用，縣長翁章梁昨天視察時表示，兒少館分層規劃不同功能，可以滿足各個年齡層動態、靜態需求，未來將由縣府編列預算委外管理營運，讓大家都可以免費使用設施。

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1.5億元打造三層樓建築

嘉縣已設置婦女福利服務中心、新住民中心、社會福利服務中心、兒童發展通報轉介中心、公共托育家園和親子館，尚未設置專屬十八歲以下的青少年服務空間。

縣府向中央爭取前瞻基礎建設計畫，獲補助八千萬元，加上縣府自籌六六七八萬元，斥資近一．五億元在縣治特區打造兒少館。

翁章梁說，兒少館周邊有縣立棒球場、游泳池與田徑場等運動設施，隨著兒少館的加入，可以進一步整合區域休憩資源，服務更多民眾。

擴大周邊運動、休憩資源

社會局表示，兒少館建物為三層樓建築，總面積二三○九平方公尺，二○二三年七月動工，經縣府景觀審議委員會多次討論，規劃半戶外平台開闊空間。一樓為青少年練舞室、青少年練團室、青少年康樂室、桌球室和律動教室；二樓規劃親子共讀室、親子遊戲室和親子創意手作區，讓大小朋友進行休閒活動；三樓將做為閱覽室及會議室使用。

規劃收費臨時托育服務

社會局說，依目前工程進度，預計七月可拿到使用執照，屆時就可補充相關設備，近期已在準備委外管理營運招標文件，將以整合性方式運營，順利的話，十一月底或十二月初就能開館運作。

社會局每個年度將編列約八百萬元經費，委託專責單位管理場地租借、舉辦兒少活動等，全館不分區域都可免費使用設施，目前也在規劃臨時托育服務（採收費方式），希望提升家庭照顧能力，進一步推動社會福利發展。

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