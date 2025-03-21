吉雷米彰化演講 收到台味感謝狀

熱愛台語法籍網紅吉雷米（右）到彰化縣伸仁國小演講，校方送上超台味的感謝狀。（伸仁國小提供）

2025/03/21 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣伸港鄉伸仁國小邀請法國裔網紅「吉雷米」來校演講，近年已歸化台灣國籍並領到身分證的吉雷米，不只致力於推廣台語，還可以用全台語主持節目，校方特別製作台語漢文與台語羅馬拼音並列的感謝狀，讓吉雷米都驚喜若狂。

伸仁國小校長熊黛綾表示，這場演講由前進人文願景工作室主辦，邀請公視台語台《無事坐巴士》主持人吉雷米（又自稱「一粒米」）來演講，跟全校學生分享用雙腳走遍台灣的有趣故事，小朋友看到看吉雷米明明是歐美人士長相，卻說得一口流利的台語，眼睛都發亮了。

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熊黛綾指出，吉雷米很貼心，用台語夾雜華語並用來跟小朋友演講，小朋友都聽得入迷，學校也送上特製的感謝狀，用著台語漢文與台語羅馬拼音並列的方式，送上最有台味的感謝狀，謝謝吉雷米來到台灣，愛上台灣，還會說台語，還取得身分證，成為這塊土地的公民。

當吉雷米收到超台的感謝狀也大為驚喜。他說，來到一所全校只有六班的小校演講，竟然收到如此超狂台味的感謝狀，充分感受到校方在內容中所寫：「來表達阮的感謝佮敬意」。

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