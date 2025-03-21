彰化今年續辦教甄 新增學前特教

彰化縣教育方針不受少子化衝擊，今年繼續辦理教師甄試。 （記者張聰秋攝）

2025/03/21 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕由於彰化縣教師退休人數增加，加上為確保教學品質，彰化縣府持續將代理教師改為正式教師，即便新生兒數減少，今年仍將舉辦幼兒園、國小、國中教師甄試。縣府表示，這已是連續四年辦理，為校園補充新血，希望有志從教的年輕人及代理、代課老師踴躍報考。

教師退休時間集中在每年二月一日與八月一日，根據統計顯示，彰化縣在二○二三年退休教師有一九二人，二○二四年增至二二八人，今年二月再有廿七人退休，整體人數持續攀升。

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今年教甄與往年不同，首度開缺國小學前特教教師，但幼兒園普通班教師則未釋出缺額。過去三年，幼兒園普通班、英語、資訊科技、自然、美術、音樂、特教、專任輔導等類別皆有招考，去年還增設本土語客語專長巡迴教師及體育專長教師，今年則聚焦國小學前特教領域，調整招考需求。

縣府教育處表示，今年聯合教甄確定舉辦，各類別缺額仍在統計中，但初試訂於六月八日、複試六月廿二日，簡章預計四月公布。去年招考二七六名教師，今年則受學校需求與預算影響，名額將減少，實際缺額預計三月底至四月間最後定案。

有代課教師表示，支持改用正式教師，因正式教師穩定性較高，不僅保障師資，也有助於學生學習，將會努力考取資格。

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