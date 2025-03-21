土肉桂葉拼配咖啡 茶改場研發

肉桂醛型之土肉桂葉片，是「土肉桂葉咖啡」主要材料。（農業部茶改場提供）

2025/03/21 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕農業部茶及飲料作物改良場南部分場成功研發「土肉桂葉咖啡」，以國產土肉桂葉片為主要材料，加工拼配技術與咖啡基底調配，融合土肉桂葉與咖啡風味，讓咖啡具備土肉桂的甜香及木質香，及咖啡本身的細膩香氣，茶改場也推出非專屬技術授權，技術移轉提升國內咖啡產品多元風味。

復興區農會總幹事高理忠表示，羅浮、義盛、霞雲等地都有肉桂原生種，茶改場的加工拼配技術，只要咖啡產銷班農友有意願，評估有經濟效益，農會都樂觀其成，以多樣化方式，創造復興區咖啡產值；復興區咖啡產銷班第三班長陳耑妤說，看過少數產銷班農友也在做土肉桂咖啡，她個人偏好以在地食材製作，像是馬告，味道不像土肉桂會蓋過咖啡。

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茶改場長蘇宗振表示，國產土肉桂為台灣特有種，可供食用部位為葉片，香氣柔和且層次豐富，相較常見用來添加於卡布奇諾咖啡中的肉桂粉，是來自肉桂的樹皮，風味較濃烈。

茶改場副場長邱垂豐說，茶改場結合南投國姓鄉、中寮鄉種植的咖啡、肉桂，提升肉桂價值，且為中低海拔咖啡增添香氣，透過茶改場的調配技術，讓「喝咖啡也有肉桂味」。

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