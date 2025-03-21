南區回收廠弊案 技工二審仍判12年

2025/03/21 05:30

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市南區資源回收廠貪瀆弊案，洪姓技工等人涉嫌在地磅電腦系統動手腳，讓業者短報過磅數量，不法獲利達二億多元，高等法院高雄分院昨天依貪瀆等罪，判處洪等十三人徒刑一年九月至十三年不等。

檢方指出，二○○九年上半年間，廢棄物清理許姓包商與負責維修南區資源回收廠地磅電腦過磅系統的黃姓業者共謀，涉嫌將作弊程式植入電腦，清運車輛在過磅時自動減重，並從中獲取短繳處理費用。

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後來許等人被發現，竟邀請維修組洪姓和張姓前技工等人加入詐欺集團，直到二○二一年才爆發，十年來不法獲利超過二億元。

此外，月薪三萬多元的洪姓技工，住處被查獲多支勞力士名表、數百萬元現金，出入以賓士車代步，並在黃姓業者台北住家天花板搜出廿塊黃金，依違反貪污治罪條例等罪將洪等廿三人起訴。

高雄地院判處洪男徒刑十二年、褫奪公權七年，張姓前技工處十一年半、褫奪公權七年，黃姓業者則處十三年，另十名被告分處三年四月至八年四月不等徒刑，其餘十名被告獲判緩刑。

洪等十三人不服上訴，高雄高分院審理後，洪、黃、張等三人刑度未變，其餘十人分處徒刑一年九月至七年六月不等，可上訴。

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