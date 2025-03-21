高雄智慧城市展開幕 拚建置主權AI

今年高雄智慧城市展共有500個攤位規模。（記者葛祐豪攝）

2025/03/21 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄智慧城市展昨天起至廿二日在高雄展覽館登場，有近二百位海外訪客參加，副市長林欽榮強調，高雄要建置城市級主權AI，並推出「智慧高雄AI燈塔計畫」。

今年高雄智慧城市展共有五百個攤位，涵蓋5G AIOT、智慧醫療、綠能永續、智慧交通等，三天展期將舉辦十七場專業論壇，此次展場設立「高雄市政主題館」，其中的「智慧高雄AI燈塔計畫」，將建立屬於高雄的主權AI系統，應用於交通、救災等領域。

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林欽榮致詞說，市府招商千億，台積電在高雄設立五座先進晶圓廠，第一期今年將營運；感謝中央在高雄劃設「國家重點領域校際研教園區」，提供AI人才。

林欽榮強調，市府已宣布建置城市級主權AI，對於成為台灣第一個智慧AI城市，他充滿信心。

此外，率團赴美參訪輝達GTC大會的市長陳其邁，除聆聽輝達執行長黃仁勳主題演講，並與鴻海、思科、美光、和碩、聯發科、NVIDIA Robotics等企業交流。陳其邁強調，高雄正加速構建AI產業價值鏈，鴻海攜手輝達在高雄建置「先進算力中心」，預計於二○二六年完工，進一步鞏固高雄作為全台AI重鎮的地位。

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