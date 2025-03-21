兒童節連假 屏菸有市集、歌舞劇

屏菸為兒童打造「南孩遊樂園」有市集、表演及摺氣球。 （屏縣府提供）

2025/03/21 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕兒童節連假即將到來，屏東縣政府規劃一系列藝文饗宴，屏菸「FUN玩樂高風」展，四月三日至六日入館完成集章任務可參加樂高盒抽獎；屏東縣王船文化館除有「藝起派對」寫生活動，也推出兒童專屬的導覽、市集、繪本說故事等；屏東總圖串連獨立書店舉辦「屏東閱讀月─春之森書展」，讓大小朋友共享藝文時光。

歡慶兒童節，屏菸1936文化基地化身「南孩遊樂園」，四月四日、五日下午一時至六時，結合童趣市集、表演，陪小朋友一起玩樂，最受親子喜愛的蘋果劇團將帶來音樂歌舞劇「抓龍特攻隊」，號召小怪獸們一起勇闖龍穴，還有趣味摺氣球、全樂閣木偶劇表演，精彩好玩。

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縣府文化處表示，屏菸十號倉庫「FUN玩樂高風」特展，展期至四月六日止，集結逾百件樂高展品，打造七大主題場景，展覽現場除了樂高盒組抽獎，四月六日當天將抽出十一張日本名古屋來回機票與日本樂高樂園門票。

王船文化館 兒童限定版導覽

今年「藝起派對」寫生盛會四月四日於東港登場，王船文化館一連三天舉辦兒童限定版導覽與迎王繪本說故事，讓小朋友進一步認識迎王文化信仰；館外則有熱鬧的市集，並結合各式各樣手作體驗。

此外，屏東總圖四月六日下午三時在館外草地有適合親子共賞的戶外電影院「高登與派蒂」；從三月二十二日至四月三十日於總圖及獨立書店同步登場「春之森書展」，邀請民眾徜徉閱讀樂趣。

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