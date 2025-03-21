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    屏東SOLO再出輯 蒐羅11鄉鎮景點

    《屏東SOLO 》旅遊專書昨發表第二輯。 （記者陳彥廷攝）

    《屏東SOLO 》旅遊專書昨發表第二輯。 （記者陳彥廷攝）

    2025/03/21 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府集結縣內秘境景點推出的《屏東SOLO》旅遊專書頗受好評，昨天打鐵趁熱推出第二輯，縣長周春米說，第二輯蒐羅屏東專屬景點，邀國內外旅客來此創造自己的專屬行程。

    屏東縣政府去年挖掘在地人才知道的隱藏景點，首輯十一鄉鎮市的《屏東SOLO》觀光專書大獲好評，昨天在王船文化館發表第二輯；周春米表示，《屏東SOLO》第二輯中有「小琉球、東港、南州」的乘船、騎行、徒步行旅，說走就走的「偽出國」高質感行程，還有親山愛水者喜歡的「三地門、霧臺、瑪家」行程，是排灣、魯凱文化的藝文聖境。

    周春米說，「萬巒、潮州、新埤」行程會讓人特別想要以尋寶搜奇的心態走進村落，發現大衛之星的教堂穹頂，探秘藏身小鎮的店家，「恆春、滿州」有各種克服逆境、再現生命力的商店與餐廳。

    縣府交通旅遊處表示，《屏東SOLO》書中特別收錄了達人推薦的私密景點及深度故事，每本實體書皆附上手抄紙張，紙面是使用各鄉鎮的意象產物製作，首刷一千組於各大書店販售，電子書同步上架於屏東縣政府網站，供民眾免費線上閱讀。

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