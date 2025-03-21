大雪山遊樂區 4月起暫停住宿、餐飲

2025/03/21 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕大雪山森林遊樂區自四月一日起將暫停住宿及餐飲服務！林業及自然保育署台中分署表示，大雪山將委外經營十年，四月簽約點交，初期業者將投入七一○○萬元進行設施修繕，預計今年底全部整修完工，餐飲及住宿將自七月起陸續開放，暫停服務期間大雪山遊客中心將販售點心、飲料等簡便食物，以因應遊客需求。

林業及自然保育署台中分署表示，「大雪山國家森林遊樂區住宿及餐飲設施增改修建、營運、移轉案」，由揚昇營造有限公司獲最優申請人，雙方已於日前完成議約，四月將完成簽約及設施點交，配合設施整修需求，大雪山自四月一日起將暫停住宿及餐飲服務。

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其中，餐廳規劃於七月提供全新餐飲服務與更舒適用餐環境；小木屋區域預計七月即可開放營運，其餘住宿區域規劃於今年底整修完工，期使民眾有更優質的遊憩體驗。

林業保育署台中分署表示，合約期為十年，營運績效良好得優先續約五年。營運設施包括七十間客房、一間餐廳、二間販賣部及車宿營地，其中半數客房為平價房型。園區並將導入電動七人遊園車接駁服務，實現低碳旅遊，讓遊客在舒適與環保兼具的環境中自在探索。

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