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    首頁　>　生活

    興農球證未解 中科交地台積電展延

    2025/03/21 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕攸關台積電二奈米以下最先進製程的「中科二期園區擴建」計畫，最大地主興農高爾夫球場與會員間的球證補償問題，昨天再度召開協調會，興農提出依近三年成交價購回球證，會員認為太低無法接受，協商宣告破局；中科管理局表示，因球證問題未解決，無法完成土地點交，第一季交地給台積電將被迫展延。

    興農育樂公司昨天由陳益軒律師代表出席，與興農球場會員權益促進會代表和律師進行第二次協商，興農提出球場會員證按最近三年的實際成交價，依照記名、無記名等六種會員證種類，以四十九萬至七十八．九萬不等的金額購回，並已成立專案信託方式處理會員證購回。

    興農並強調，公司發行的球場會員證，純屬會員擊球時享有優惠的權利，並非如同另一種股東制的球場會員證性質，在公司財產處分後，享有一定比例的分配權利。

    此條件不被會員接受，興農球場會員權益促進會長陳永豐表示，此方案跟會員要求的三二○萬市場行情差距太大無法接受，質疑中科管理局未將球證納入查估範圍，將會抗爭到底。

    中科管理局呼籲雙方繼續理性協商，尋求共識，中科二期土地取得作業均已完成法定程序，因球證議題未解決，與興農未完成土地點交，原本預定今年第一季交地給台積電的規劃，將被迫展延。

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