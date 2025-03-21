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    《台中》民進黨罷免連署站誓師 籲勿行政干預

    民進黨台中市黨部擺放國民黨中市六區立委罷免連署書，供民眾索取。（記者歐素美攝）

    民進黨台中市黨部擺放國民黨中市六區立委罷免連署書，供民眾索取。（記者歐素美攝）

    2025/03/21 05:30

    議員總動員提供服務處協助招募、訓練志工 罷團感謝無懼做對的事

    〔記者蘇孟娟、歐素美／台中報導〕因應大罷免風潮，台中市議會民進黨團「民主連署站」廿日啟航，廿四名黨籍議員總動員提供服務處支援罷免連署外，另協助招募、訓練志工，包括台中、彰化、雲林等罷團均肯定各界支持全面推動罷免不適任立委；黨團總召王立任強調，另會監督台中市府，籲勿「行政干預」。

    人民頭家 自主發動罷免

    此外，民進黨台中市黨部的「民主連署站」昨也有不少人前往連署，有國民黨立委江啟臣豐南國中的學長，質疑江身為高級知識分子卻坐視藍白立委亂搞無作為，所以要罷免。

    民進黨團昨攜罷團宣告「民主連署站」啟航，並大誓師「台灣罷免會成功、台中罷免會成功」，王立任說，人民自主站出來發動罷免不適任立委，人民才是頭家，未來廿四名民進黨議員全力支援罷免連署並招募及訓練志工。

    此外，花蓮及台北市均有罷團遭市府團隊行政干預，未來各議員均會提供行政協助，全力維護公民行動不受侵擾，更會全力監督台中市府避免行政干預。

    中八罷團代表廖芝晏說，該區屢被地方紅黑派盯上，感謝民進黨團協助，能讓民眾更無懼做對的事情；中四罷團代表杜承哲指出，國民黨應捫心自問，是誰給民進黨表現的機會，若不是作為讓人民反撲，何來大罷免。

    中二罷團代表林宣宏宣稱是國民黨立委顏寬恒的親戚，他強調，連他都無懼親戚關係站出來下架「親中的國民黨立委顏寬恒」，希望鼓勵更多人勇敢挺罷免。

    中三罷團代表Connie說，發動罷免不是因仇恨值，而是有希望能安居樂業、守護這座島的愛，才行動下架罔顧民意的立委；中五罷團代表「台灣衣美局」也說，罷免不是為藍綠對決，是為反親中及反親共，與中六罷團代表「呱」均呼籲，未顧及人民感受的立委根本不適任。

    彰化罷免謝衣鳳的彰三罷團及雲林罷免丁學忠的雲一罷團表示，缺乏志工，盼民眾支持協助挺大罷免過關。

    台中市議會民進黨團聲援罷免團體，展現對全國公民行動的支持。 (記者廖耀東攝）

    台中市議會民進黨團聲援罷免團體，展現對全國公民行動的支持。 (記者廖耀東攝）

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