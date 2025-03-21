清明掃墓祭祀 新北市多區提供免費接駁車

2025/03/21 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕清明節快到了，新北市多個行政區近日起陸續提供掃墓祭祀服務，有免費接駁車、飲用水、掃墓用具借用、紙錢集中回收區、流動廁所等服務，呼籲民眾多加利用，減少自行開車的交通壅塞。

樹林生命紀念館（第六公墓）將於廿二日、廿三日、廿九日、卅日、四月三日至六日的部分時段實施交通管制，上午七點至下午三點在樹林調度場、南樹林火車站提供免費接駁車；土城靈恩寺廿三日上午八點半至下午四點半舉行功德法會，同時間在土城捷運站有免費接駁車。

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三峽區生命紀念館、第十六公墓於廿二日、廿三日、廿九日、卅日、四月三日至六日上午七點至下午四點交管；三峽第三、第四公墓於四月四日上午七點至下午三點交管，提供免費接駁車；鶯歌第一、二、三公墓將於三月廿九日、卅日、四月四日、五日上午七點至下午三點交管，同時段提供祭祀專車。

淡水區將於廿二日上午八點至下午四點在淡水聖賢祠舉行法會，八里區廿九日至卅日、四月三日至六日實施交管；三芝區卅日上午九點至十二點舉辦春祭，提供接駁車；石門區廿九日、四月四日上午七點半至下午一點半在第三、第四公墓設服務站。

中和區公所將於廿二、廿三、廿九、卅日、四月三日至六日上午八點至下午五點提供免費接駁車，可從捷運南勢角站或興南路二段三二巷旁搭乘至中和納骨塔；烏來區四月四日上午七點至下午三點實施交管。

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