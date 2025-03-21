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    首頁　>　生活

    三峽運動中心試營運 25至31日免費

    新北市三鶯國民運動中心將於3月25日起更名「三峽國民運動中心」重新開幕，設置人工智慧（AI）網球訓練室。（體育局提供）

    新北市三鶯國民運動中心將於3月25日起更名「三峽國民運動中心」重新開幕，設置人工智慧（AI）網球訓練室。（體育局提供）

    2025/03/21 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕三鶯國民運動中心歷經五個月的封館整修後，將於三月廿五日重新開放，並更名為三峽國民運動中心，市府體育局長洪玉玲表示，慶祝重新開館，全館從廿五日至三月卅一日的每天上午十點至晚上八點都免費使用，包含體適能中心、游泳池、桌球室、羽球場、籃球場及壁球室等，人工智慧AI網球訓練室是新館的亮點之一。

    原三鶯運動中心改名

    體育局指出，三峽國民運動中心已更新體適能運動器材、整修游泳池、羽球場設施等，並進行電力及空調管線檢修，提供民眾更安全舒適的運動空間，兒童體適能教室也擴大建置，引進南韓「Tennispot AI網球模擬體驗」，採用職業網球巡迴賽專用地墊，室內科技網球體驗不受室外的天候限制，使用者可預約體驗課程及場地租借。

    體育局表示，二十五日至卅一日試營運期間，每天上午十點至晚上八點全館免費使用，場地租借系統公告於官網及粉專，可線上或現場預約；中心開設多樣運動體驗課程，包括拳擊有氧、皮拉提斯、瑜珈等，廿日中午起開放線上報名，詳情到「新經營者─三峽國民運動中心」及「新北運動聚點」臉書粉專查詢。

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