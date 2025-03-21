菸害防制法修法預告 意見近5百則

國健署再推「菸害防制法」修法，預告兩週期間收到近500則意見，主要聚焦於「沒入範圍」及「網路監管法律責任」等議題，後續將召開法制專家會議。 （資料照）

2025/03/21 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕為強化菸害防制，衛福部國健署三月四日預告「菸害防制法」修法草案鎖定兩大重點，包含違法電子煙及未核准加熱菸可直接沒入銷毀、加強網路平台監管，預告期至十八日期滿，國健署菸害防制組長羅素英指出，收到擴大沒入範圍、網路監管法律責任等近五百則意見，將儘速召開專家會議並加快行政流程，讓修法更快落實。

羅素英說明，草案新增規定，對於「製造、輸入、販賣、展示、使用」違法菸品行為，將可直接沒入銷毀，但有團體建議擴大範圍，將「持有」違法產品也納入，也就是只要發現違法產品，不論是否使用，都能直接沒入銷毀，避免流入市場。

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另一修法重點為加強網路平台監管，羅素英說，草案要求違法廣告或資訊須於廿四小時內下架，但業者提到可能面臨用戶提起民事賠償，建議增設「安全港」機制，配合政府執法時可獲免責保護。

羅素英表示，菸害防制有急迫性，已彙整意見，將儘速啟動討論並將結果送交行政院，待拍板後即會報請立法院審議。

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