我飼料業者 擬年增25%美國採購量

由百家養豬場組成的彰化合興農畜牧生產合作社和美商簽署玉米採購備忘錄，左一為該合作社主席劉芸富、左二為外交部長林佳龍。（記者方賓照攝）

2025/03/21 05:30

因應川普關稅政策 平衡貿易逆差

〔記者楊媛婷／台北報導〕美國總統川普放話祭對等關稅，我國農業部與外交部擬透過鼓勵民間企業擴大對美採購大宗穀物釋善意，業界人士指出，農業部長陳駿季籲飼料廠對美大宗穀物採購量今年再增廿五％，台灣飼料工業同業公會請會員盡量將穀物訂單轉美，還有由百家養豬場組成的合作社將每年對美採購十二萬噸玉米。

我國大宗穀物高度倚賴進口，去年農產品輸美總額約八．八七億美元，美農產品輸台則為卅七．九八億美元；自美輸台產品以大宗穀物為主，黃小玉（黃豆、小麥、玉米）數量近年都成長，飼料主要原料玉米去年採購更達一七二萬噸，較上期成長逾一倍。

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合興合作社打頭陣 已簽約年購12萬噸

每兩年一辦的台灣赴美農業採購團將於九月出發，外交部長林佳龍指該團肩負重任，力拚縮短貿易逆差，彰化合興農畜牧生產合作社已和美商簽約，每年將採購十二萬噸玉米。

過去採購飼料玉米多為傳統飼料大廠，這是首次農民籌組的合作社對美採購飼料原料，合興社主席劉芸富表示，這次集合一百家養豬場聯合採購，讓飼料來源穩定，進一步提高豬肉品質。他坦言美國玉米平均成本確實較他國略高，但肉豬飼養過程若遇到飼料原料轉換，味覺敏銳的豬隻至少十四日胃口差，反觀全程以相同原料製成的飼料餵養會更穩定。

農業部長陳駿季表示，將鼓勵飼料業者採購美黃小玉，並透過飼料業者組成的公會統一採購，以降低成本，強調今年採購量一定會成長。據了解，因應美國對等關稅政策，陳駿季日前喊話盼業界提高廿五％採購量，飼料公會表示，我國小麥已幾乎都自美進口，而目前自美進口的大豆、玉米數量占總體進口量約五成。

鼓勵美國穀物商在台設更多當地代理

為提高對美大宗穀物採購量，外交部國際合作及經濟事務司長連玉蘋表示，將鼓勵美國穀物商在台灣設更多當地代理，讓國內畜牧場或養殖場更易認識美國相關產品。

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