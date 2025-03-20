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    首頁　>　生活

    苗市立納骨堂旁 規劃蓋殯儀館

    2025/03/20 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市公所在市立納骨堂「苗栗市生命紀念園區曁生命紀念館」旁，規劃興辦殯儀館，面積一公頃內的預定地內有十八座墳墓，市民代表會昨天審查通過遷葬辦法，期限內得以免費遷入納骨堂。

    苗栗市及周遭山線鄉鎮迄未設有公設禮儀廳及殯儀館，市民治喪期間殮、祭、奠等需求，只能於私人殯儀館或於自宅搭棚架辦理，公所延續生命紀念館建設，規劃在毗鄰的一公頃公墓地，興建兩層樓殯儀館，設置四間禮儀廳，經費初估兩億元，但不會設置火化場。

    惟預定地苗栗市聯大段「二四九一之三」地號內尚有十八座墳墓，公所提案遷葬實施辦法部分內容修正草案，昨獲市代會臨時會審議通過，包括起掘、火化，公所提供骨灰罐，若要自備，公所補助五千元。選擇遷葬入苗市生命紀念館，一般櫃位區個人櫃位第五至第八層除外，免收使用費及管理費；未選擇者每罐補償一萬元，墓主逾期未遷葬，視為無主墳處理。

    市公所表示，遷葬辦法將於公布實施後半年內期限補助相關費用，並將辦法公布實施後，將同步辦理興辦事業計畫、水土保持計畫，將爭取縣府、中央補助興建，公所預計今年五月辦理公聽會，蒐集地方意見。

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