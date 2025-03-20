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    首頁　>　生活

    新北大巨蛋選址 年底定案

    2025/03/20 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府規劃興建新北大巨蛋，已提出六處潛力場址評估，市長侯友宜四月將赴日考察東京巨蛋、西武巨蛋取經。副市長劉和然昨天表示，新北大巨蛋預計容納五萬人，不可能只靠場館「養活」所有營運，將以「造鎮」概念推動，周邊引進飯店、Outlet、休閒和運動設施等，「年底前（選址）就會拍板定案」。

    市府︰周邊以造鎮概念推動

    劉和然指出，選址需考量場地方正（腹地約十公頃）、交通便捷、未來發展潛力、周邊具商業設施、不受住宅區干擾等條件，目前有板樹體育館、台北看守所、樹林大柑園、三峽麥仔園、樹林機五南側及淡海新市鎮正在場勘，侯友宜裁示八月之前選址縮小範圍至二處，年底前拍板定案；新北大巨蛋高度將達七十五公尺，滿足棒球賽事需求。

    外界質疑雙北「二顆蛋」恐產生排擠效應，對此，劉和然強調，雙北大巨蛋將相輔相成，未來可爭取舉辦中職大聯盟開幕賽、熱身賽、亞洲棒球聯賽，「二顆蛋」賽程調度更方便；無賽事時，新北大巨蛋設計將兼顧參觀空間，可展示棒球歷史文物等。

    他提到，日本有五個巨蛋場館位於新興開發地區，才能配置Outlet、餐酒館、娛樂設施等，若只靠新北大巨蛋場館無法「養活」所有營運，未來選址將以「造鎮」概念引入相關設施。

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