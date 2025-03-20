斥資20億 新北將打造鶯歌健康醫養園區

新北市政府將斥資20億元於鶯歌火車站前方的市有地興建「鶯歌健康醫養園區」，現況為停車場。（記者賴筱桐攝）

2025/03/20 05:30

結合醫療照護 落實長者在地安養 於鶯歌火車站前興建 設有停車場

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市鶯歌區近年人口成長，幼兒及長輩照護需求增加，市長侯友宜昨天宣布，將斥資廿億元興建「鶯歌健康醫養園區」，結合智能衛生所、複合式門診中心及綜合式長照機構，提供市民完善的「All in One」醫療照護資源，今年展開先期規劃，預計二○二七年動工。

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將蓋9層樓 預計2027年動工

衛生局長陳潤秋在市政會議簡報指出，鶯歌區人口數約八萬九千人，現有衛生所廳舍老舊、空間狹小，雖然二○二一年曾進行「衛生所再設計」，打造明亮時尚的室內空間，重新規劃動線，但受限先天環境條件，仍有擴建必要。市府規劃在鶯歌火車站前方的市有地興建「鶯歌健康醫養園區」，緊鄰施工中的捷運三鶯線鶯歌站和即將開館的新北市美術館。

衛生所老舊 空間不敷使用

外界質疑，既然找到土地，為何不直接蓋醫院？更符合地方需求。衛生局主任秘書林惠萍說明，新建醫院受到區域醫療網劃分、病床數等中央法規限制，較難突破困境，且鶯歌鄰近三峽區恩主公醫院與市立土城醫院，加上僅有八．九萬名人口，不足以支撐醫院的服務量能。

設複合式門診中心及長照站

林惠萍表示，「鶯歌健康醫養園區」預定地現況為停車場，基地面積約六七七坪，採多目標使用開發，規劃一樓設置智能衛生所，提升公衛服務水準；二樓設置複合式門診中心，整合多元化專科及慢性病照護，將委託大型醫院以附設門診方式營運，引進兒科、眼科、復健科等，提供復能資源。

此外，三樓設置綜合式長照機構，提供失能或失智長輩日間照顧服務，設置巷弄長照站Ｃ據點及「有FU長照站」，落實長者在地安養，總計一到三樓使用面積約一六二五坪，四到九樓興建停車場，可提供二五○格以上汽車位，頂樓打造空中花園，總工程經費約廿億元，今年展開先期規劃，明年細部設計，預計二○二七年動工，工期二至三年。

議員︰提升醫療 帶動發展

市議員蘇泓欽說，鶯歌衛生所現址在文化路、車流量大，大眾運輸班次少，長輩和幼童上、下車不便，險象環生，他曾提案要求市府另覓合適地點遷移，如今已有明確方案，他樂觀其成，期待盡快執行，提升當地醫療品質。

市議員江怡臻認為，鶯歌發展迅速，醫療和長照需求增加，僅有基層診所資源不足，設立鶯歌醫養園區是重中之重，除了有交通便利優勢，鄰近新北市美術館，結合「二○三○三鶯文創整合計畫」，生活與育樂機能將全面起飛。

新北市政府將斥資20億元於鶯歌火車站前方的市有地興建「鶯歌健康醫養園區」，圖為構想模擬圖。（新北市衛生局提供）

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