基隆生育獎勵金 2萬提高到3萬

2025/03/20 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市議會昨天通過「基隆市生育獎勵金自治條例」修正案，生育獎勵金從每名二萬元提高到三萬元。因應同婚法制化，同性婚姻收養的新生兒也可以申請補助，新生兒出生前父母一方從北北桃遷入基隆，也視同連續設籍基隆；市府民政處長張淵翔表示，預計今年五月可公告實施，不溯及既往。

同婚收養也可申請 5月實施

全國少子化，各縣市為獎勵生育，都祭出獎勵金，基隆市二○一三年獎勵金是一名一萬元，二○一五年提高為一名二萬元，去年即編列了四千多萬預算，計畫今年生育獎勵金調高與北北桃一樣每名三萬元。市府修正自治條例，昨天市議會審查後通過。

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通過的「基隆市生育獎勵金自治條例」修正案，重點是將生育獎勵金從每名二萬元提高為三萬元。另外，因應同性婚姻法制化，同性婚收養的子女也納入獎勵金發放範疇。

除此之外，原先自治條例規定申請生育獎勵金，新生兒父母至少有一方要設籍基隆市一年以上，且申請時仍設籍基隆。考量基北北桃是共同生活圈，因此設籍規定放寬為父母一方必須在新生兒出生前十個月，設籍在基隆市；若新生兒出生時父母設籍基隆不滿十個月，但是從台北市、新北市或桃園市遷入基隆市，也放寬視為連續設籍基隆市。

該自治條例修正後，市府收到市議會公文，將報內政部備查後公告實施。不過，鄭文婷、陳冠羽等多位議員對於收養情況，有可能存在重複請領獎勵金疑義，要求市府要製作懶人包等加強宣導。

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