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    埔鹽鐵牛沿路掉泥塊 業者挨罰再清路面

    代耕業者開著號稱「鐵牛界賓士」的曳引車帶土上路，被民眾拍照PO網檢舉而挨罰。彰化縣環保局呼籲業者務必遵守規定，共同維護行車安全。（彰縣環保局提供）

    代耕業者開著號稱「鐵牛界賓士」的曳引車帶土上路，被民眾拍照PO網檢舉而挨罰。彰化縣環保局呼籲業者務必遵守規定，共同維護行車安全。（彰縣環保局提供）

    2025/03/20 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣一名代耕業者日前駕駛曳引機完成整地作業，忘了清理輪胎上的泥塊就直接上路，一路掉泥塊，農路瞬間坑坑疤疤，民眾拍下畫面PO網直呼「鐵牛一路『拉屎』！真扯」彰化縣農業機械帶土上路聯合稽查小組獲悉迅速趕到，依法開罰一千二百元，並要求業者立即清理路面。

    這名業者辯稱，事發當天正好農會選舉，為趕時間投票才疏忽，希望能網開一面。但彰化縣府多年來持續宣導農機帶土不上路，這次考量業者初犯，仍祭出最低罰款，業者只好吞下罰單，派員清刷路面，真是賠了夫人又折兵。

    彰化縣推廣農機帶土不上路多年，大多數代耕業者都配合。黃姓代耕業者說，若農路遍布泥塊，最危險的是機車騎士，因此多數業者會花約十分鐘現場清理輪胎，若趕時間也會請地主協助清理路面。

    黃姓業者說，代耕業每分田地收費約一千五百元，每次出勤可作業一至二甲地，收入約兩萬多元，被罰等於收入直接打了九折，非常不划算，因此業者多會自動清潔輪胎避免挨罰。

    環保局表示，自二○二二年七月起實施聯合稽查，稻作期間由環保局、農業處、警察局及各鄉鎮市公所共同巡查，維護農路安全。今年迄今僅埔鹽鄉發生一起違規，成為全縣首張罰單。

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