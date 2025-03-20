禁行五噸以上貨車 桃園文桃、文南路口科技執法

龜山區文桃路、文南路口將執行科技執法禁止5噸以上貨車進入。（警方提供）

2025/03/20 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龜山區文桃路銜接新北市新莊區壽山路，是兩市往來要道之一，但壽山路部分路段的坡度陡、路幅窄，交通事故頻傳，桃園市府考量五噸以上貨車駛入的危險性高，即日起在文桃路與文南路口執行科技執法，宣導期到三月底，四月起逕以科技執法設備舉發違規者，最高開罰一千八百元。

新北市府為降低壽山路交通事故發生率，除在壽山路○公里處設置限高二．七公尺的限高鐵架，也於二○二二年五月起實施壽山路○至一．二公里路段的區間測速照相取締，原來限速每小時卅公里，後因用路人反映，經新北市府會勘後，去年四月間調整為限時速四十公里。

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桃市交通局在銜接壽山路的文桃路與文南路口設置科技執法設備，即日起禁止五噸以上貨車進入，違者將依道路交通管理處罰條例第六十條第二項第二款，處以九百至一千八百元罰鍰，即日起至三月底為宣導期。

另，桃園市議員李宗豪與新北市議員林秉宥、李宇翔邀集相關單位協調後，決定將壽山路的限鐵架移置到文桃路與文南路口，李宗豪說，限高架原設於壽山路○公里處，超過限高的車輛開到這裡才發現無法通過而須迴轉返回文桃路，已阻礙交通順暢，透過跨市合作移置限高架後，可望有效減少用路人的困擾。

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