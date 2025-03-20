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    朴子22日徵才活動 台積電首度參加

    台積電在嘉義科學園區的先進封裝廠正加緊趕工。（記者林宜樟攝）

    台積電在嘉義科學園區的先進封裝廠正加緊趕工。（記者林宜樟攝）

    2025/03/20 05:30

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕台積電進駐嘉義科學園區設置CoWoS先進封裝廠，正日夜趕工，因應未來人力需求，將於廿二日首度參與勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心舉辦的大型徵才活動，開出技術員職缺薪資年薪平均七十萬元，錄取後須到其他廠區接受三到六個月訓練，受訓後回嘉義工作。

    朴子就業中心主任張春美說，今年嘉縣首場大型徵才活動「智慧薪城幸福嘉乘」將於廿二日上午九點半至十二點半在太保市棒棒積木飯店舉行，台積電、台灣矽科宏晟、和德昌、群創能源等卅一家廠商提供逾一千個職缺，主要工作地點在嘉義地區，也有部分在雲林。

    31家廠商參與 提供逾千個職缺

    六大類型產業徵才包括AI智能、永續科技、享樂旅行、數位零售、傳產智造及生活守護。其中，天珩機械工地主任及群創能源業務專員月薪上看五萬元。

    張春美說，台積電人資部門上月自辦嘉義廠徵才，委託朴子就業中心宣傳，當時報名人數超乎預期，有人因額滿無法參與；此次台積電參與大型徵才活動，未公開招募人數，但共派出六名人資人員，求職者可把握此次現場面談機會。

    台積電先進封裝廠技術員職務要求高中職畢業、基本英文能力，無經驗可；職務為先進封裝工程部技術員、先進封裝製造部技術員，為四班二輪制，工作兩天，休息兩天。

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