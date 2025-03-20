虎尾農博變身兒童樂園 免費玩8天

雲林縣府將農博生態園區打造成兒童遊樂園，3月30至4月5日開放，歡迎大小朋友同樂。（記者李文德攝）

2025/03/20 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕兒童節將到，雲林縣政府去年將虎尾農博生態園區打造成兒童樂園，單日湧入五萬人次。縣府今年三月廿九日先在六大警分局轄區規劃遊樂主題區外，三月卅日至四月五日將把農博打造成兒童樂園，一連八天讓家長帶小朋友免費遊玩。

雲林縣府二○一九年起每逢兒童節前夕，會在六分局轄區打造氣墊城堡、主題樂園等，讓家長帶小朋友玩樂，去年更首次在農博園區規畫成遊樂園，開放僅一天就吸引超過五萬人次遊樂。

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縣府教育處長邱孝文表示，延續去年好評，今年規劃三月廿九日分別在斗六膨鼠森林公園、虎尾圓環停車場、土庫、斗南、北辰、麥寮、中山國小等七處地點，規劃氣墊城堡、闖關活動，每區準備一千份禮物，要給闖關通過小朋友領取。

教育處表示，三月卅日至四月五日虎尾農博生態園區打造成遊樂園，有六十攤特色市集、八種大型遊樂設施，開放上午九點至晚間九點免費暢玩，將在園區內發送三萬份美禮物外，更有變裝遊行、布偶秀、趣味競賽、攀樹體驗等讓民眾體驗。

縣長張麗善表示，今年兒童節活動不僅將兒童樂園延長，盼讓小朋友盡情歡樂。縣府為小朋友準備的兒童節禮物則是搭配今年全國運動會在雲林的魔術方塊。

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