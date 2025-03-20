《屏東》兒童節「包圍縣府」 24局處邀「孩子作主」

屏東縣長周春米昨天宣布「史上最狂兒童節！」，四月三日將舉辦主題活動，邀請小朋友「包圍縣府」。（記者羅欣貞攝）

2025/03/20 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕兒童節即將到來，屏東縣政府昨天宣布，將於四月三日上午十時到下午五時，舉辦「包圍縣府孩子作主」兒童節活動，小朋友們可以到縣府盡情塗鴉、翻滾泥巴、沉浸泡泡池，甚至化身小小工程師、消防員，體驗二十四種精彩又富教育意義的遊戲，已有一千五百名人報名。

縣長周春米表示，「包圍縣府」不僅讓孩子歡樂玩樂，更將抽象的政策理念轉化為生動遊戲，將縣府交給孩子們當家，從遊戲中學習與體驗，孩子們能親眼看見並感受到政策如何影響生活，激發創意與公民意識，縣府二十四個局處全力合作，各自精心打造二十四款獨具特色的遊戲，每個角落都充滿驚喜，讓孩子們從玩中學習，締造屬於未來的城市藍圖。

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當天遊戲區很精彩，一輛客運公車會開到縣府大門，讓小朋友們把公車當成巨型畫布，盡情「彩繪公車」；縣府地板也會變成超大畫布，讓孩子們天馬行空展開「地板塗鴉」；「彩虹泡泡」區有超大型泡泡機持續運轉，孩子們全身浸泡在綿密泡泡的世界裡。

屏縣府社會處表示，活動免費參加，開放二○一二年六月三十日以後出生（十二歲以下）的小朋友報名，預約名額三千四百人，每人可獲一百元禮券。

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