《台東》東馬擴建案 國產署允出租10筆土地

台東馬偕醫院停車空間嚴重不足，且須重建醫護宿舍，國產署允諾出租鄰近10筆國有土地。（記者黃明堂攝）

2025/03/20 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東馬偕為提升醫療設備興建癌症醫療大樓，恐面臨病患及家屬停車空間嚴重不足，社區居民也抗議停車空間遭排擠，另外，醫護宿舍屋齡已四十年，相當老舊且不堪使用，這些問題都需要土地來解決。在立委陳瑩、莊瑞雄協調下，國有財產署允諾提供鄰近十筆土地出租供建宿舍及停車場。

因應醫護宿舍、停車空間不足

今年二月台東馬偕院長王光德向立委陳瑩、莊瑞雄提到院方規劃「重建醫療宿舍」及「改善停車空間」，但卻苦無適合的用地。兩立委允協助解決，分別在立法院質詢，要求財政部、衛福部應積極協助，前天進一步邀相關單位會勘。

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莊瑞雄表示，他日前在立法院總質詢中，提出台東馬偕醫院擴建計畫，獲行政院長大力支持，並責成相關部會積極推動。經現場會勘，達成初步共識，象徵東馬擴建案成功踏出關鍵第一步，大幅提升台東的醫療可近性與可及性。

2立委協助爭取 行政院長支持

立委陳瑩表示，馬偕是台東唯一急重症醫院，是台東醫療量能的核心，改善醫護住宿問題，是為地方留住醫護人才的關鍵，醫院停車空間的改善，可提升民眾前往醫院的方便性。

經現勘與協調結果，國產署將出租台東馬偕醫院附近十筆土地，合計約一七八九平方公尺，供醫院規劃使用。衛福部將針對規劃內容，協助院方提出興辦事業計畫，承租國產署土地並辦理用地變更為醫療專區，重建醫護宿舍及改善停車空間使用。

莊瑞雄表示，東馬的擴建計畫符合使用國有土地公共性、政策性及必要性的原則，東馬應盡速提出相關文件供衛福部審核，以利國產署迅速釋出台東市內適合的閒置土地，加速租用與擴建流程，確保計畫順利落實。

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