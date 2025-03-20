為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南火車站 第二月台部分擬拆除

    台南火車站新站體規劃設計案，第二月台下沉式廣場以南部分將拆除。（記者洪瑞琴攝）

    台南火車站新站體規劃設計案，第二月台下沉式廣場以南部分將拆除。（記者洪瑞琴攝）

    2025/03/20 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕配合南鐵地下化工程，台南車站新站體進入第二期工程，現役舊車站第二月台將拆除，文化部將於廿一日審議設計案，文化界憂心忡忡，見證鐵道文化資產恐消失。鐵道局南部工程分局則表示，第二月台結構與台南新站結構體衝突部分將會移除，但尚待文資審議結果。

    文化界憂心 尚待文資審議結果

    依據二○二○年十月廿三日文化部第八屆古蹟歷史建築紀念建築審議會第四次會議，曾作出「第二月台部分，除下沉廣場開口處外，其餘皆予以保留再利用，以保留車站整體意象」決議。

    文化界人士指出，下沉式廣場以南的第二月台若拆除，和之前決議明顯不符。以目前規劃，將會導致對應不同時期列車長度而設計的月台長度失去歷史脈絡，以及一九三六年更新站建立的台灣第一個月台地下道都無法保留，一旦動工將造成無法挽回的後果。此外，第二月台的存廢，對於鐵路地下化工程及通車時程毫無影響，相關文化資產如何處理，相關單位應有時間再做更深入討論。

    鐵道局南部工程分局表示，台南車站第一月台屬國定古蹟，保留不拆除。第二月台部分屬台南車站第二期工程範圍，目前規劃下沉式廣場以北的第二月台採原地保留，以南的第二月台結構與台南新站結構體衝突部分將會移除，月台上方棚架將拆除後異地重組，以上規劃方案仍需視文化部文資局後續審議結果辦理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播