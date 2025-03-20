台南火車站 第二月台部分擬拆除

台南火車站新站體規劃設計案，第二月台下沉式廣場以南部分將拆除。（記者洪瑞琴攝）

2025/03/20 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕配合南鐵地下化工程，台南車站新站體進入第二期工程，現役舊車站第二月台將拆除，文化部將於廿一日審議設計案，文化界憂心忡忡，見證鐵道文化資產恐消失。鐵道局南部工程分局則表示，第二月台結構與台南新站結構體衝突部分將會移除，但尚待文資審議結果。

文化界憂心 尚待文資審議結果

依據二○二○年十月廿三日文化部第八屆古蹟歷史建築紀念建築審議會第四次會議，曾作出「第二月台部分，除下沉廣場開口處外，其餘皆予以保留再利用，以保留車站整體意象」決議。

請繼續往下閱讀...

文化界人士指出，下沉式廣場以南的第二月台若拆除，和之前決議明顯不符。以目前規劃，將會導致對應不同時期列車長度而設計的月台長度失去歷史脈絡，以及一九三六年更新站建立的台灣第一個月台地下道都無法保留，一旦動工將造成無法挽回的後果。此外，第二月台的存廢，對於鐵路地下化工程及通車時程毫無影響，相關文化資產如何處理，相關單位應有時間再做更深入討論。

鐵道局南部工程分局表示，台南車站第一月台屬國定古蹟，保留不拆除。第二月台部分屬台南車站第二期工程範圍，目前規劃下沉式廣場以北的第二月台採原地保留，以南的第二月台結構與台南新站結構體衝突部分將會移除，月台上方棚架將拆除後異地重組，以上規劃方案仍需視文化部文資局後續審議結果辦理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法