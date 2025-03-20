楠西賞螢泡湯 螢光花泉季3/29登場

2025螢光花泉季將於3月29日登場，台南市長黃偉哲（前排右三）邀請全國民眾來台南山區進一趟春季小旅行。 （記者蔡文居攝）

2025/03/20 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕二○二五台南螢光花泉季將於三月廿九日登場，活動包括賞螢、龜丹溫泉及花季盛景等三大亮點，其中，最受歡迎的賞螢活動，南市觀旅局預估今年配合豐沛水氣，預期螢況會提前爆發，三月廿九日至四月六日舉辦賞螢活動，其中四天活動採總量管制，今天起開放線上預約登記報名。

南市府力拚山區震後觀光，結合梅嶺賞螢、龜丹溫泉及花季，於三月廿九日至四月廿日舉辦「螢光花泉季」活動。市長黃偉哲召開記者會邀請全國民眾前來楠西區，感受螢火蟲點綴夜空的浪漫氛圍，來一場台南山區的春季小旅行。

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觀旅局長林國華表示，「螢光花泉季」推出四部曲，邀請大家來台南賞螢、賞花、泡溫泉。一部曲花泉共舞：三月廿九日在龜丹溫泉體驗池戶外廣場有精彩表演節目及主題市集。開幕當天泡腳池免費，湯屋五折優惠價，而賞螢活動報名成功者入園可享優惠。二部曲賞螢活動：今年賞螢季將提前於三月廿九日至四月六日登場，本月廿日上午九點開放報名，其餘日期民眾不須報名，即可自行入山賞螢。

三部曲集章抽獎：旅客於花泉季期間自行踩點十五家合作店家或業者，消費集點拍照上傳，即可參加抽獎。四部曲小旅行：螢光花泉季漫遊之旅於三月廿九日至四月十三日期間推出兩條路線共六梯次遊程，遊程包含走訪龜丹溫泉區泡腳體驗等，三月廿四日上午九點開放線上報名。

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